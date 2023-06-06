В Самаре горе-отец лишился иномарки из-за долгов перед собственным ребенком

Чтобы вернуть авто, самарцу придется полностью погасить задолженность. Фото: ГУФССП по Самарской области

В Самаре судебные приставы арестовали автомобиль горе-отца. Мужчина не платил алименты своему ребенку. Информацию сообщили в региональном ГУФССП.

Самарец задолжал ребенку 450 тысяч рублей. В отношении него возбудили исполнительное производство. Изначально мужчина пытался погасить долг и начал переводить незначительные суммы, но после вновь решил не платить алименты. Вместо этого он сменил место жительства и перестал выходить на связь.

Тогда судебные приставы выяснили, что в собственности у самарца имеется иномарка KIA CERATO. Машину арестовали. Теперь горе-отцу предстоит полностью погасить долг и начать платить алименты. В противном случае он может окончательно лишиться автомобиля.

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