В Самарской области парень украл велосипед и продал его своему приятелю

Сейчас дела направлены в Сызранский городской суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области у 21-летнего жителя Сызрани украли велосипед от магазина на улице Советской. Отмечается, что ключ от велозамка был утерян.

— Момент кражи попал на запись с камеры видеонаблюдения. Вором оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 20-летний местный житель, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Через два дня парня задержали по месту жительства. Как выяснилось, он был с компанией друзей, когда увидел велосипед, закрепленный страховочным тросом у магазина, недалеко от которого лежал ключ от велозамка. Он подобрал его, и хотя друзья отговаривали, похитил велосипед, когда они уехали.

В тот же день молодой человек продал похищенный велосипед за 1700 рублей одному из тех, кто отговаривал его от совершения кражи. Покупателем оказался 35-летний мужчина, ранее тоже неоднократно судимый за имущественные преступления.

Было возбуждено два уголовных дела – в отношении 20-летненого местного жителя и его 35-летнего приятеля. Сейчас дела направлены в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу, а велосипед вернули законному владельцу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.