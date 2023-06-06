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НовостиОбщество6 июня 2023 6:03

В Самаре утром 6 июня 2023 года встали трамваи на улице Ново-Садовой

Движение оказалось парализовано в районе ТЦ «Мега Сити», в сторону Постникова оврага
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Оказалось, что в транспорте произошла поломка

Оказалось, что в транспорте произошла поломка

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Утром во вторник, 6 июня 2023 года, на дорогах Самары произошло небольшое ЧП. На улице Ново-Садовой, в районе ТЦ «Мега Сити», встали трамваи. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

– Все случилось ближе к 10 часам утра. Трамваи встали в сторону Постникова оврага. Оказалось, что у трамвая №20 сломался пантограф. Все пассажиры решили пересесть в маршрутку. В результате на остановке образовалась толпа, – делятся пассажиры.

Пассажиры решили доехать до места на маршрутке

Пассажиры решили доехать до места на маршрутке

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Один из автомобилистов решил объехать затор по газону

Один из автомобилистов решил объехать затор по газону

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

По словам самарцев, затор образовался на путях, пролегающих через проезжую часть в районе пересечения с улицей Академика Платонова. Один из автомобилистов не выдержал и решить объехать трамвайную пробку прямо через газон.

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