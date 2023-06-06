В Тольятти директор управляющей компании задолжал 152 млн рублей налогов и страховых взносов

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор одной из управляющих компаний Тольятти попался на уклонении от уплаты налогов. Сумма долга составила 152 млн. рублей. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Управляющая компания, о которой идет речь – ООО «ДЖКХ». Следствие полагает, что в период с января 2017 по декабрь 2019 года гендиректор организации умышленно занизил сумму НДС. Для этого он заключил фиктивные договоры с несколькими фирмами. Все они являлись участниками схемы «дробления бизнеса» и аффилированными организациями ООО «ДЖКХ».

– Помимо этого, директор ежемесячно выплачивал сотрудникам матпомощь через профсоюзные организации. Благодаря этому он уклонялся от уплаты страховых взносов, – пояснили в региональном СУ СК.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере). Ведется следствие.

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