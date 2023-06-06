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НовостиПроисшествия6 июня 2023 6:23

Жительница Самары наврала про рождение дома ребенка и на маткапитал купила землю

Сведения о рождении без медицинской помощи девочки оказались ложными
Ирина СИНЕГУБОВА
На основе поданных документов женщина получила сертификат на сумму более 450 тысяч рублей.

На основе поданных документов женщина получила сертификат на сумму более 450 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кировском районе Самары безработная 42-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве при получении выплат. Самарчанка соврала о рождении ребенка.

— Женщина живет с мужем в собственном доме. Она подала заявление в госучреждение для получения материнского капитала в связи с рождением ребенка, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что для получения необходимых документов женщина предоставила в отдел ЗАГС Кировского района ложные сведения о рождении ею в домашних условиях и без медицинской помощи второго ребенка – девочки.

На основе поданных документов женщина получила сертификат на сумму более 450 тысяч рублей и обналичила деньги путем приобретения земельного участка, расположенного на территории Волжского района. В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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