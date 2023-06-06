Жительница Самары наврала про рождение дома ребенка и на маткапитал купила землю

На основе поданных документов женщина получила сертификат на сумму более 450 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кировском районе Самары безработная 42-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве при получении выплат. Самарчанка соврала о рождении ребенка.

— Женщина живет с мужем в собственном доме. Она подала заявление в госучреждение для получения материнского капитала в связи с рождением ребенка, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что для получения необходимых документов женщина предоставила в отдел ЗАГС Кировского района ложные сведения о рождении ею в домашних условиях и без медицинской помощи второго ребенка – девочки.

На основе поданных документов женщина получила сертификат на сумму более 450 тысяч рублей и обналичила деньги путем приобретения земельного участка, расположенного на территории Волжского района. В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.