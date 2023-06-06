В Самарской области рассерженная сельчанка вонзила нож в пожилого супруга

Пострадавшего госпитализировали с ножевыми ранениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ссора двух супругов едва не закончилась трагедией. Рассерженная женщина вонзила нож в своего супруга. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Все случилось в Красноярском районе. Между супругами возник конфликт, в пылу которого женщина не смогла совладать с эмоциями. Она вытащила из ящика кухонный нож и два раза ударила им 70-летнего супруга. Мужчину доставили в больницу с ножевыми ранениями, его жену задержали.

Оперативники выяснили, что ранее женщина не была судима. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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