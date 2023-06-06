В Самаре на «Добро.Конференции – 2023» презентовали уникальные волонтерские проекты

На конференции обсудят актуальные вопросы и проблемы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 5 июня, в Самаре стартовала всероссийская «Добро.Конференция – 2023». В первый день участники смогли познакомиться с добровольческими практиками и проектами Самарской области.

Так, более 10 волонтерских организаций региона презентовали свои проекты. Самара будет принимать у себя лидеров волонтерских, благотворительных и государственных организаций по 10 июня. Всего в ней поучаствуют 4500 человек.

На конференции обсудят внедрение в образовательные программы вузов социальной практики «Обучение служению», социализацию вернувшихся военнослужащих СВО, подготовку волонтеров ко всемирному фестивалю молодежи, адресную помощь людям.

Для участников Добро.Конференции провели мастер-классы по плетению маскировочных сетей и пошиву мешков-спальников для бойцов СВО, также они могли помочь детям с инвалидностью и пенсионерам, бездомным животным, отреставрировать книги и музейные экспонаты, очистить берег Волги.

Своими практиками с участниками и гостями конференции поделились культурно-социальный фонд «Звезда и Лира», самарский Дом молодежи, благотворительные фонды «ЕВИТА» и «Личное участие», молодежное сообщество «ЗаВолгу», добровольцы проекта «Том Сойер Фест» и другие.

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