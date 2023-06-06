Эксперты проверили стабильность мобильной сети в Самаре

В Самаре проверили качество интернета. Фото: https://ru.freepik.com/author/senivpetro.

В столице Самарской области информационно-аналитическое агентство TelecomDaily исследовало устойчивость интернет-соединения в сетях операторов большой четверки.

В рамках исследования специалисты агентства провели замеры на сети в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки. Тестирование проходило в движении. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по Самаре в общей сложности около 150 км. Маршрут включал как основные магистрали города, так и спальные районы. Использовались смартфоны с сим-картами четырех операторов связи.

Эксперты проверили качественные параметры интернет-доступа. Один из которых —средний уровень задержки сигнала (Ping) описывает, как быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно. Чем он ниже, тем быстрее проходит этот процесс. Средний показатель Ping в городе составляет 114 Мс, минимальное значение показал МегаФон - 81 Мс.

Второй параметр, отражающий стабильность, — это загрузка эталонной страницы. В данном случае использовали страницу Кеплера, включающую все виды контента: изображение, видео и текст. Средняя успешность загрузки в Самаре приближается к 99%, а у МегаФона зафиксировал 100%.

С начала года оператор построил и модернизировал свыше 500 базовых станций в населенных пунктах 26 районов и в 9 городах области.