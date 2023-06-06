Водитель Datsun on-DO без прав въехал в «КАМАЗ» в Самарской области

Водителя легкового автомобиля госпитализировали в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В понедельник, 5 июня, в 18:30 в Борском районе Самарской области 33-летний водитель, у которого отсутствует право управления транспортным средством, за рулем автомобиля Datsun on-DO столкнулся с большегрузом.
— Мужчина ехал по улице Крупской села Борское в направлении улицы Механизаторской. В ходе движения напротив дома № 1 он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил ДТП, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В результате этого легковой автомобиль столкнулся с автомашиной «КАМАЗ». За рулем большегруза находился 38-летний водитель, который поворачивал налево. В ДТП пострадал водитель Datsun on-DO, мужчину госпитализировали в больницу.
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