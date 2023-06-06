В Самарской области число пострадавших от отравленного сидра выросло до 14 человек

11 человек доставлены в больницу в тяжелом состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросло число пострадавших от паленого алкоголя «Мистер Сидр». Об этом сообщили в региональном Минздраве.

– В настоящее время 14 пациентов с отравлениями после употребления сидра госпитализированы в медучреждения региона. Все они находятся под наблюдением медиков, – рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Состояние 11 пациентов оценивается как тяжелое, 3 – средней тяжести.

– Медработники прилагают все усилия для сохранения жизни и здоровья пациентам. Если вы употребляли сидр в эти дни, у вас есть симптомы острого отравления, обратитесь за медицинской помощью незамедлительно, – подчеркнул министр.

Напомним, по данным из собственных источников «КП» - Самара», число погибших в Самарской области выросло до шести человек. Трое человек скончались в Самаре, двое в Новокуйбышевске, один в Тольятти.

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