Volkswagen врезался в «Газель» и отлетел на «Ладу Гранту» в Самарской области

С места происшествия 24-летнюю женщину и 20-летнего мужчину госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 5 июня, в 14:56 в Центральном районе Тольятти 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo спровоцировал аварию с двумя транспортными средствами.

— Молодой человек ехал по Обводному шоссе в направлении Хрящевского шоссе. На 17 километре на регулируемом перекрестке он повернул налево, не уступив дорогу автомобилю «ГАЗ 2818», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

«Газель» двигалась в прямом встречном направлении, за рулем находился 40-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись. От удара иномарка изменила траекторию движения и врезалась в автомобиль Lada Granta под управлением 37-летней женщины.

В ДТП пострадали два пассажира Volkswagen Polo. С места происшествия 24-летнюю женщину и 20-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где им назначили амбулаторное лечение.

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