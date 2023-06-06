Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» стартовал в Самаре

Участников и зрителей первого концерта поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров / Фото: Дмитрий Бурлаков

В Самаре стартовал трехдневный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Первый концерт, на котором прозвучали произведения Сергея Рахманинова, состоялся в понедельник, 5 июня 2023 года, в филармонии. Мероприятие посетил губернатор Дмитрий Азаров. Он поприветствовал участников и зрителей, а также художественного руководителя фестиваля.

- Денис Леонидович, спасибо, что вы дарите свое творчество моим землякам. Ваш приезд автоматически делает любой город мировой столицей фортепианной музыки. И сегодня столица здесь, в Самаре. Я хочу искренне поблагодарить вас за то, что на протяжении многих лет ваше сотрудничество с Самарской землей, замечательной публикой продолжается, - отметил глава региона.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль пройдет в 22 городах России. Запланировано более 60 концертов с участием различных артистов.

В Самаре фестивальные концерты пройдут в государственной филармонии. Там выступят известные российские музыканты и восходящие звезды академической сцены. Во вторник, 6 июня 2023 года, зрители услышат два произведения Петра Чайковского, в конце вечера прозвучит джаз. В среду, 7 июня, в Самаре выступят лауреаты международного юношеского конкурса пианистов имени Рахманинова.

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