Тела двух погибших из-за паленого сидра нашли в Самаре

Рядом с телами обнаружили бутылки из-под алкоголя / Фото: УМВД по Ульяновской области

В Самаре нашли тела еще двух предполагаемых жертв паленого сидра. Их обнаружили на Садовом проезде. Об этом в понедельник, 5 июня 2023 года, «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, рядом с телами лежали емкости из-под алкоголя. Был ли там злополучный «Мистер Сидр», пока точно неизвестно. Бутылки направят на экспертизу, которая и установит, что за напиток в них находился.

Напомним, жертвами «Мистера Сидра», которого производили в поселке Винтай Красноглинского района Самары, стали жители трех регионов Приволжья. Погибли несколько человек. Десятки находятся в больницах. За их жизни сейчас борются медики. В Самарской области, по данным на 7 июня 2023 года, скончались 7 человек, в больницах находятся 13 пострадавших. В отношении производителя алкогольного напитка возбуждены уголовные дела. Их передали на расследование в ГСУ СК России.

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