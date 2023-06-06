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НовостиПроисшествия6 июня 2023 8:38

Объявленный в федеральный розыск преступник попался на краже в Самаре

Мужчина пытался вынести продукты из супермаркета на Аэродромной
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Вора задержали сотрудники Росгвардии

Вора задержали сотрудники Росгвардии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Росгвардии задержали в Самаре мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Он попался на краже в одном из местных магазинов. Информацию сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Информация о краже поступила вечером, когда росгвардейцы патрулировали Железнодорожный район. Охранник супермаркета на ул. Аэродромной сообщил, что один из покупателей пытался незаметно вынести товар. Вора задержали. Им оказался мужчина 1974 года рождения.

Сотрудники Росгвардии выяснили, что задержанный находится в федеральном розыске. С марта полицейские из Набережных Челнов искали его как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания. Мужчину передали сотрудникам полиции.