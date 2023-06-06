Поставки самарского «Мистера Сидра» заблокировали в России после массового отравления

Из торговых точек изымают все бутылки с "Мистером Сидром" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Росалкогольрегулирование заблокировало поставки самарского «Мистера Сидра» по всей стране. Поводом этому стали массовые отравления людей в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. Есть смертельные случаи.

По данным ведомства, в России были заблокированы все отгрузки и поставки продукции ООО «Анди» (Самарская область), которое выпускало напиток «Мистер Сидр». Производство находилось в поселке Винтай Красноглинского района Самары. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый – 32-летний ИП. Его уже задержали и провели первый допрос.

Напомним, в Самарской области от отравления паленым сидром погибли уже семь человек. Еще 13 находятся в больницах. Состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое. За их жизни сейчас борются врачи.

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