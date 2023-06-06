Дмитрий Азаров призвал самарцев сообщать о точках продажи смертельно опасного сидра

Сидр начали убирать с прилавков в Самарской области 5 июня 2023 года Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал жителей сообщать о точках продажи напитка «Мистер Сидр», который погубил уже несколько жизней. Накануне, 5 июня 2023 года, из магазинов уже изъяли эту продукцию, но не исключено, что где-то она могла остаться.

– В случае, если где-то до сих пор есть вывески с продажей этого напитка, сразу обращайтесь в органы или присылайте под этим постом координаты. Уполномоченные органы уже проверили торговые точки, но также важно коллективное понимание со стороны предпринимателей, что продукт опасен. Наживаться в таких ситуациях наказуемо! – написал на своей странице в соцсети глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, сейчас в больницах находятся 13 человек, которые отравились паленым сидром. Их состояние оценивается как тяжелое. Медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавших. Губернатор отметил, что виновных в массовом отравлении людей обязательно накажут. И наказание это будет суровым.

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