В Самарской области по решению суда обеспечили жильем сироту

Вопрос удалось решить после вмешательства прокуратуры
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Самарской области получил жилье после вмешательства прокуратуры. Мужчину обеспечили квартирой как сироту. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Волжского района.
– Выяснилось, что гражданин включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Его должны были обеспечить жильем муниципального специализированного жилищного фонда. Однако помещение так и не предоставили, – пояснили в пресс-службе надзорного органа.
Прокурор района обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать местную администрацию предоставить мужчине жилье. Требования были удовлетворены в полном объеме.
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