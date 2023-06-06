В Самарской области по решению суда обеспечили жильем сироту

Вопрос удалось решить после вмешательства прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самарской области получил жилье после вмешательства прокуратуры. Мужчину обеспечили квартирой как сироту. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Волжского района.

– Выяснилось, что гражданин включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Его должны были обеспечить жильем муниципального специализированного жилищного фонда. Однако помещение так и не предоставили, – пояснили в пресс-службе надзорного органа.

Прокурор района обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать местную администрацию предоставить мужчине жилье. Требования были удовлетворены в полном объеме.

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