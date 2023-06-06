Ул. Ново-Вокзальную планируют расширить в Самаре

Строительство новой дороги могут начать в 2024 году Фото: Яндекс.Карты

В Самаре планируют расширить улицу Ново-Вокзальную. Речь идет об участке между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой, где в часы пик нередко образуются пробки.

Планы по переустройству улицы Ново-Вокзальной обсуждаются уже давно. Сообщалось, что там хотят построить вторую проезжую часть. В мае 2023 года горожане заметили на участке спецтехнику и предположили, что власти наконец решили расширить дорогу. Однако на самом деле это были работы по восстановлению тротуара.

Ранее глава отделения организации дорожного движения ГИБДД по Самаре Александр Чугунов рассказал, что на 2023 год на улице Ново-Вокзальной запланирован перенос инженерных коммуникаций. Само строительство дороги могут начать уже в 2024 году. Проект готов, но Госавтоинспекция отправила его на доработку. Ведомство предложило сделать остановочные карманы и освещение вдоль проезжей части.

Планируется, что после реконструкции улицы Ново-Вокзальной улучшится и ситуация на Московском шоссе. К слову, разгрузить одну из главных магистралей города хотят и с помощью строительства двух поперечников – продление улиц Авроры и XXII Партсъезда.

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