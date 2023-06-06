В Самарской области в мае 2023 года было выдано рекордное количество автокредитов

Самарская область бьет рекорды автокредитования. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

В мае российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд рублей, что стало самым высоким показателем в истории рынка. Предыдущий пик продаж приходился на апрель рекордного 2021 года - 109,9 млрд рублей. Всего за пять месяцев выдачи в сегменте автокредитования составили свыше 475 млрд рублей и на 9% «обогнали» результат аналогичного периода 2021 года.

Своей статистикой поделился банк ВТБ. Клиенты банка в мае заключили около 11,8 тысяч сделок на приобретение автомобилей на сумму 14,5 млрд рублей, что на 21% превышает результат апреля.

В Самарской области в мае банк оформил 280 автокредитов на 290 млн рублей, что на 20% выше результата за апрель и в 5,5 раз превышает итоги аналогичного периода 2022 года. Это рекордные показатели для региона, начиная с 2021 года.

Самарская область наряду с Нижегородской областью, республиками Татарстан и Башкотостан вошла в топ-10 регионов по количеству и объему выданных автокредитов. В Приволжском федеральном округе в общей сложности с января по май оформлено 10 тысяч автокредитов на общую сумму 10,3 млрд рублей.

Средний чек в структуре выдач банка составил около 1,2 млн рублей.

На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом – около 70% сделок (год назад - около 54%).

- Сегмент автокредитования успешно справился с потрясениями 2022 года и вышел на уверенную траекторию роста. Даже несмотря на большое количество выходных дней и традиционное сезонное затишье, в мае активность заемщиков была очень высокой. Автосегмент по-прежнему испытывает давление из-за дефицита новых машин и коррекции цен на этом фоне, но за счет перезапуска отечественного производства и расширения поставок из дружественных стран – прежде всего, Китая – ушедшие бренды постепенно замещаются, что впоследствии вернет его к равновесному состоянию, – прокомментировал начальник управления партнерских продаж авто, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.