В Ульяновской области изъяли около шести тонн смертельного сидра из Самары

Поставки самарского «Мистера Сидра» заблокированы по всей России. Фото: УМВД по Ульяновской области

По данным на утро 6 июня, в Ульяновской области изъяли около шести тонн сидра под брендом «Мистер Сидр», который может вызывать отравление и привести к гибели. Об этом сообщает «КП-Ульяновск» со ссылкой на главу Совета безопасности Геннадия Неробеева.

По его словам, большое количество мест производства, сбыта и реализации уже установлена, однако работы остается еще очень много. Правоохранители продолжают выяснять, в каких точках торговали сидром, кто покупал напиток и устанавливать количество пострадавших.

Расследование уголовного дела о массовом отравлении продолжается. Напомним, зафиксированы случаи отравления людей, в том числе со смертельным исходом, в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. В связи с этим поставки самарского «Мистера Сидра» заблокированы по всей России.

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