В Самаре жители многоквартирного дома остались без электричества после пожара

С проблемой столкнулись жильцы трехэтажки на улице Корабельной Фото: скриншот с видео

Жители трехэтажного дома, расположенного на улице Корабельной в Самаре, столкнулись с перебоями электроэнергии. Проблема возникла после пожара, который произошел месяц назад. Подробности сообщили в пресс-службе ОНФ Самарской области.

Напомним, возгорание на улице Корабельной, 3 случилось 5 мая 2023 года. Там вспыхнула крыша дома. Площадь пожара составила 420 квадратных метров. Жильцов эвакуировали из здания.

Пожарные службы справились с огнем, но появилась новая проблема: из-за пожара электроснабжение оказалось нарушено.

– Из-за пожара были повреждены коммуникации. В итоге с 5 мая мы без электричества, дом полностью обесточен. Здесь 24 квартиры, в основном проживают пожилые, маломобильные граждане. Некоторые молодые семьи временно сняли жилье, – рассказала одна из жительниц дома.

В пресс-службе Народного фронта отметили, что этот вопрос уже взят на контроль.

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В настоящее время происходит эвакуация людей (подробности)