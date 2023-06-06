Из Самары до Калининграда можно будет доехать на поезде в июле и августе 2023 года

Для маломобильных пассажиров предусмотрены специализированные места. Фото: РЖД

В июле и августе 2023 года жители Самары смогут доехать до Калининграда. РЖД запускает сезонный еженедельный поезд № 426/425 Калининград – Челябинск, маршрут которого будет проложен через Самару. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Помимо Самары, поезд будет останавливаться в Уфе, Пензе, Туле, Смоленске и Минске. Отправление (время местное) из Калининграда запланировано по понедельникам в 09:27, а из Челябинска по четвергам в 23:00.

Поезд состоит из комфортабельных плацкартных и купейных вагонов. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специализированные места.

Напомним, а с 14 июня этого года запустят скорый поезд из Самары в Минск. По пути предусмотрены остановки в Пензе, Моршанске, Смоленске и других городах.

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