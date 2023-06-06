Три органных концерта пройдут в Самарской кирхе в июне 2023 года

Органные концерты в кирхе намечена на 9, 20 и 27 июня 2023 года / Фото: cultnaslediesamregion.ru

Органу в зале Самарской кирхи в 2023 году исполняется 20 лет. В честь этого события областной столице пройдут три концерта. Об этом сообщили в Евангелическо-лютеранской церкви святого Георга.

Так, в пятницу, 9 июня 2023 года, в Самарской кирхе пройдет органный концерт Анны Карповой. Она исполнит произведения Баха, Мендельсона, Букстехуде, Лефебюра-Вели. Во вторник, 20 июня, состоится концерт органного дуэта (Наталия Губина и Виктория Репях). Он исполнит произведения Похельбеля, Франка, Бедара. Во вторник, 27 июня, в кирхе запланирован вечер вокальной, камерной и органной музыки (Юлия Маркова – вокал, Анна Лазанчина – флейта, Александр Дарвин – виолончель и Анна Карпова – орган),

Начало всех концертов – в 18:30. Вход платный. Подробнее можно узнать здесь.

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