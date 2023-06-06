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НовостиОбщество6 июня 2023 10:36

Повар из Самары может получить статус лучшего кондитера страны

На телеканале проходит реалити-шоу «Кондитер»
Алена ПРОВКИНА
Самарчанка может стать победителем. Фото: "Пятница!"

Самарчанка может стать победителем. Фото: "Пятница!"

На телеканале «Пятница!» подходит к концу седьмой сезон реалити-шоу «Кондитер». Повар из Самары может получить статус лучшего кондитера страны.

По информации пресс-службы телеканала, в шоу кулинары, любители и профессиональные пекари участвуют в соревнованиях за титул лучшего кондитера страны. Также победитель может получить один миллион рублей. Одна из главных претендентов на победу – 29-летняя Кристина Костанян родом из Самары. Девушка прошла всероссийский кастинг и покорила тортом Рената Агзамова.

Самарчанка и еще семнадцать кондитеров пройдут финальные испытания. Увидеть соревнование можно увидеть уже сегодня в 20:00 на телеканале «Пятница!»