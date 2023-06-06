В Самаре школу №166 оснастили пандусом для учеников с ОВЗ

Нарушения были обнаружены во время прокурорской проверки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура обнаружила нарушения в одной из самарских школ. Выяснилось, что учреждение не приспособлено для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Учреждение, о котором идет речь – МБОУ «Школа № 166 имени А.А. Микулина». Здание не было оборудовано приспособлениями для людей с ОВЗ, что препятствовало доступу к объекту социальной инфраструктуры.
– Отсутствие безопасных и комфортных условий для доступа инвалидов-колясочников в образовательное учреждение нарушает права, гарантированные законодательством РФ, – пояснили в прокуратуре Советского района Самары.
Представители надзорного органа обратились в суд с заявлением об устранении нарушений. В результате постановил установить пандус у входа в школу.
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