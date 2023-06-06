В Самаре программисты и дизайнеры больше других верят в возможности ИИ

Немногие верят, что искусственный интеллект заменит их на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители пока не чувствуют конкуренции со стороны искусственного интеллекта. Каждый четвертый не верит в то, что ИИ справится с их рабочими обязанностями.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый пятый опрошенный признался, что умные алгоритмы способны справится, но только с частью их работы. В среднем же горожане оценивают потенциал искусственного интеллекта в плане выполнения их рабочих обязанностей только на 36%. При том, эксперты отмечают, что больше всего в нейросети верят программисты и дизайнеры.

45% респондентов убеждены, что ИИ не сможет помочь в работе медицинских сестер, менеджеров по логистике и врачей.