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НовостиОбщество6 июня 2023 10:58

В Самаре программисты и дизайнеры больше других верят в возможности ИИ

Немногие самарцы думают, что нейросети не справятся с работой
Алена ПРОВКИНА
Немногие верят, что искусственный интеллект заменит их на работе

Немногие верят, что искусственный интеллект заменит их на работе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители пока не чувствуют конкуренции со стороны искусственного интеллекта. Каждый четвертый не верит в то, что ИИ справится с их рабочими обязанностями.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый пятый опрошенный признался, что умные алгоритмы способны справится, но только с частью их работы. В среднем же горожане оценивают потенциал искусственного интеллекта в плане выполнения их рабочих обязанностей только на 36%. При том, эксперты отмечают, что больше всего в нейросети верят программисты и дизайнеры.

45% респондентов убеждены, что ИИ не сможет помочь в работе медицинских сестер, менеджеров по логистике и врачей.