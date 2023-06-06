Фестиваль детского чтения стартовал в Самарской области в июне 2023 года

Ребят ждала интересная программа и встреча с писателями Фото: правительство Самарской области

В воскресенье, 4 июня 2023 года, в Самарской области стартовал 10-й фестиваль детского чтения. Мероприятие открылось слетом лидеров, участие в котором приняли самые активные читатели региональных библиотек. Информацию сообщили в областном правительстве.

Ребят ждала интересная интерактивная программа. Помимо этого, они пообщались с известными детскими писателями – Ириной Зартайской, Галиной Дядиной, Анной Игнатовой, Аленой Кашурой.

Фестиваль продлится вплоть до 7 июня 2023 года. В этот период в библиотеках Самарской области состоятся мероприятие, участие в которых примут не только дети, но и родители, педагоги – все, кому интересно продвижение детского чтения. Родители также станут участниками онлайн-собрания, а специалисты – круглого стола.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.