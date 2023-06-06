В Самарской области 348 человек заболели коронавирусом за неделю

287 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за неделю, с 29 мая по 4 июня, выявили 348 случаев коронавируса. Об этом сообщили в официальном канале региона.

Так, за это время было госпитализировано 59 пациентов, проведено 23 629 лабораторных исследований на КВИ, 287 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. А 61 человека выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений. За неделю скончалось шесть человек.

В Самаре подтвердили 148 случаев заболевания, еще 89 – в г. Тольятти, 19 – в г. Сызрань, 12 – в Похвистневском районе, 10 – в г. Похвистнево, 9 – в Елховском районе, 8 – в Богатовском районе, 7 – в г. Октябрьск, 6 – в Приволжском районе, 5 – в г. Чапаевск, по 4 – в г. Новокуйбышевск и Нефтегорском районе, 3 – в Волжском районе.

По 2 заболевших оказалось в Алексеевском, Безенчукском, Большечерниговском, Кошкинском, Сызранском, Челно-Вершинском и Шигонском районах, по 1 – в городах Жигулевск, Кинель, Отрадный, а также в Большеглушицком, Красноармейском, Красноярском, Пестравском, Сергиевском, Ставропольском и Хворостянском районах.

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