УК «Маттерхорн» снесет 11 аварийных жилых домов в Самаре

Всего на конкурс заявилось пять участников. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре прошли торги на снос 11 аварийных жилых домов в разных районах города. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика искал департамент управления имуществом Самары. На необходимые услуги готовы были выделить почти 52 миллиона рублей. Так, начальная цена контракта составляла 51 855 939 рублей.

Всего на конкурс заявилось пять участников. Победителя торгов уже выбрали. Им стала управляющая компания «Маттерхорн». Она предложила за свои услуги 34 762 034 рублей. Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта.

Сносу подлежат дом № 48 на ул. Вилоновской, дом № 8 корпуса 5 на ул. Чернореченской, дом № 10 и № 14 на ул. Сергея Лазо, дом № 11 ул. Солдатской, дом № 11 и № 5 в пос. Мехзавод, дом № 36а на ул. Ивана Булкина, дом № 97Б на ул. Ленинградской, дом № 42-44 на ул. Алексея Толстого, дом № 88Г на ул. Степана Разина, дом № 12-14 на ул. Алексея Толстого.

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