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НовостиОбщество6 июня 2023 11:35

В Самаре срезали асфальт на улице Аврора в начале июня 2023 года

Блогер опубликовал видео в социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
Блогер опубликовал видео. Фото: скриншот видео

Блогер опубликовал видео. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал, как проводится ремонт на улице Аврора. Горожанин опубликовал видео в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, на участке срезали асфальт для дальнейших работ. Специалисты приступят к ремонту в ночные часы, чтобы снизить нагрузку на дорогах. Пока официальной информации о сроках проведения работ – нет. Автолюбителям следует быть внимательнее на дорогах.

Напомним, весной текущего года подрядчики раньше срока завершили ремонт моста «Южный». Специалисты обновили более 1 километра проезжей части, уделив особое внимание участкам с деформационными швами.