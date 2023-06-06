В Самаре срезали асфальт на улице Аврора в начале июня 2023 года

Блогер опубликовал видео. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал, как проводится ремонт на улице Аврора. Горожанин опубликовал видео в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, на участке срезали асфальт для дальнейших работ. Специалисты приступят к ремонту в ночные часы, чтобы снизить нагрузку на дорогах. Пока официальной информации о сроках проведения работ – нет. Автолюбителям следует быть внимательнее на дорогах.

Напомним, весной текущего года подрядчики раньше срока завершили ремонт моста «Южный». Специалисты обновили более 1 километра проезжей части, уделив особое внимание участкам с деформационными швами.