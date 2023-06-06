В Самаре в день соревнований по велоспорту перекроют проезд по трем улицам

На участках также запретят стоянку и остановку транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этим летом в Самаре пройдут соревнования по велоспорту. Из-за этого в городе временно перекроют проезд по по улице Арена 2018 (от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор), а по Проезду № 2, а также по улице Дальней (от улицы Арена 2018 – на участке протяженностью 500 метров). Рассказываем, в какие дни будут действовать ограничения.

Проезд будет перекрыт 7 июня (с 9:00 до 13:00), 25 июня (8:00 до 16:00), 17 июля (с 8:00 до 16:00), 18 июля (с 8:00 до 16:00). В эти дни на участках также запретят стоянку и остановку транспорта.

Ознакомиться с организацией движения можно на схеме Фото: администрация Самары

Отмечается, что из-за соревнований в Самаре также отменят маршрут №83 «Улица Ташкентская – Жилой комплекс «Лесная поляна». Транспорт не будет ходить с 09:00 до 13:00 7 июня, с 08:00 до 16:00 25 июня, 17 июля и 18 июля.

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