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НовостиОбщество6 июня 2023 11:58

Самарцы пожаловались на зловонные ручьи на перекрестке улиц Венцека и Водников

Горожане опубликовали кадры в соцсетях
Алена ПРОВКИНА
Из люка течет зловонный ручей. Фото: "САМАРА life"

Из люка течет зловонный ручей. Фото: "САМАРА life"

В Самаре местные жители пожаловались на очередную коммунальную аварию. На пересечении улиц Венцека и Водников бьют ручьи.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, зловонные ручьи текут из канализационного люка по пешеходному переходу и спускаются ниже по улице. Горожане отмечают, что на территории стоит ужасный запах. О причинах коммунальной аварии и сроках устранения проблемы пока ничего неизвестно.

Напомним, городской блогер опубликовал кадры снятие асфальта на улице Аврора. Территорию подготавливают к дальнейшему ремонту.