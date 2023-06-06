Самарцы пожаловались на зловонные ручьи на перекрестке улиц Венцека и Водников

Из люка течет зловонный ручей. Фото: "САМАРА life"

В Самаре местные жители пожаловались на очередную коммунальную аварию. На пересечении улиц Венцека и Водников бьют ручьи.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, зловонные ручьи текут из канализационного люка по пешеходному переходу и спускаются ниже по улице. Горожане отмечают, что на территории стоит ужасный запах. О причинах коммунальной аварии и сроках устранения проблемы пока ничего неизвестно.

Напомним, городской блогер опубликовал кадры снятие асфальта на улице Аврора. Территорию подготавливают к дальнейшему ремонту.