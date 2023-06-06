Все желающие могут поучаствовать в фестивале бега «Королева спорта» в Самаре 12 июня

Победители будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней. Фото: администрация Самары

В понедельник, 12 июня, в Самаре пройдет фестиваль бега «Королева спорта». Поучаствовать в нем может любой желающий. Об этом сообщили в городской администрации.

Старт и финиш состоятся на второй очереди набережной Волги около бассейна ЦСК ВВС. Торжественное открытие фестиваля будет в 7:30. Предусмотрены следующие дистанции: детский забег 600 м (по 10 лет), корпоративный забег 5*3 км (команда из пяти человек, с 11 лет), 3 км (с 11 лет), 5 км костюмированный забег, 5 км (с 11 лет), 10 км (с 14 лет).

Также можно поучаствовать в забеге на 21,1 км (с 16 лет), северной ходьбе 3 км (с 11 лет), северной ходьбе 10 км (с 14 лет), фан-забеге Самарская Миля 1586 метров (с 7 лет), эстафете «Мама, Папа, Я - Спортивная семья».

Зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте. Каждому вручат стартовый пакет с индивидуальным номером и электронным чипом для определения результата. Получить стартовый пакет можно 10 и 11 июня в ТЦ «Космопорт» (1 этаж, магазин «Спортмастер»).

Победители будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней, а также подарками и призами от партнеров и спонсоров соревнования. На финише все участники, кроме «Самарской мили», получат уникальные коллекционные медали с символом города.

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