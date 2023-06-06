Программу обновления автопарка скорой помощи продолжат в Самарской области

За пять лет в регионе обновили 360 автомобилей скорой помощи / Фото: Единая Россия

В Самарской области продолжат программу обновления автопарка скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на совещании, посвященном реализации федерального проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия».

По словам главы региона, за пять лет в губернии обновили 360 автомобилей скорой помощи. Ежедневно на линию выходят 212 бригад. Есть сменный резерв. Кроме того, с 2020 года в Самарской области заработала санавиация. За три года авиационным транспортом из районных больниц и мест ДТП вывезли 334 пациента, спасли 290 человек.

Дмитрий Азаров отметил, что с 2020 года в центральные районные больницы и городские поликлиники было поставлено 576 машин и 37 мобильных комплексов для передвижения медбригад, перевозки пациентов, доставки биоматериалов. Также за последние пять лет в медучреждения поступили почти 14 тысяч единиц оборудования. Были обновлены реанимационное оборудование, аппараты ИВЛ, лабораторной диагностики. Активно развивается направление реабилитации и паллиативной помощи.

- Благодаря нашим совместным усилиям, инициативе партии, реализованной в нашем регионе, снижена больничная летальность от инфаркта миокарда на 26%, от инсульта – на 14%. Спасены десятки тысяч жизней. Кардинально улучшились в Самарской области доступность и качество медицинской помощи, - подчеркнул секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров.

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