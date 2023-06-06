В Самаре благоустройство улицы Авроры планируют оперативно завершить

Специалисты продолжают работу. Фото: мэрия

В Самаре продолжается ремонт автодорог на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт улицы Авроры планируют оперативно завершить.

По информации городской администрации, магистраль от Московского шоссе к путепроводу «Аврора» и мосту «Южный» находится под пристальным вниманием специалистов. В этом году подрядчики отремонтируют участок до Московского шоссе. Сначала проводят процесс фрезерования, после которого произведут ремонт инженерных коммуникаций. На завершающем этапе основание дороги очистят и уложат асфальт.

Одна из сложностей ремонта – минимум до полуночи движение по улице очень напряженное, но полностью дорогу перекрывать не планируют.