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НовостиОбщество6 июня 2023 13:03

Самарцам рассказали, кому предоставят дополнительные дни отпуска

Специалисты рассказали, как их можно рассчитать
Алена ПРОВКИНА
Некоторые самарцы могут получить дополнительные дни отпуска

Некоторые самарцы могут получить дополнительные дни отпуска

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, кто может получить дополнительные дни отпуска и как их рассчитать. Юрист ответил на вопросы жителей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, официально трудоустроенные горожане по закону имеют оплачиваемый отпуск, продолжительность которого – не менее 28 календарных дней. Такой отпуск называют основным и предоставляют независимо от должности. При этом, сотрудники могут рассчитывать на дополнительный отпуск при определенных условиях. Его могут предоставлять как льготу. Отдельные работники также получают «удлиненный» основной отпуск.

Получить дополнительные дни могут граждане пред пенсионного и пенсионного возраста, а также тем, кто работает во вредных условиях, при ненормированном рабочем дне, за работу на Севере, работникам с инвалидностью и педагогам.