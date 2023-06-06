В Самаре участники эстафеты «Игры ГТО» сразятся за победу 12 июня 2023 года

Эстафета состоится около бассейна ЦСК ВВС

В Самаре на набережной реки Волга пройдет эстафета «Игры ГТО». Спортивное мероприятие пройдет 12 июня 2023 года.

По информации городской администрации, соревнования пройдут на площадке около бассейна ЦСК ВВС. Участники на скорость выполнят упражнения физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», которые направлены на проявление силы, скорости и выносливости. Организатором спортивного события является департамент физкультуры и спорта мэрии Самары и автономное учреждение «Центра развития физкультуры и спорта».

Эстафета начнется в 13:00. Принять участие смогут горожане старше 18 лет. Для этого необходимо отправить заявку на сайте и дождаться промокод. Все подробности на сайте мэрии.