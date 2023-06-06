Самарский депутат Михаил Матвеев назвал коррупцию одной из причин трагедии с сидром

В Самарской области после употребления паленого сидра погибли семь человек, еще 16 находятся в больницах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Михаил Матвеев прокомментировал массовое отравление жителей Поволжья паленым сидром. В эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре он назвал возможные причины трагедии, которая унесла жизни нескольких человек.

- Масштабы этой трагедии не были бы такими большими, если бы, видимо, не запредельный уровень коррупции, который существует в органах, обязанных контролировать производство алкогольной продукции, пусть даже слабоалкогольной. Конечно, свою роль сейчас играет и тот фактор, что у нас существует мораторий на проведение разного рода проверок малого бизнеса, которым многие предприниматели пользуются, - сказал парламентарий.

Михаил Матвеев отметил, что ранее производитель сидра, ставший причиной массового отравления людей, уже попадал в поле зрения надзорных органов. Однако никакие выводы сделаны не были. Он считает, что в данном случае речь идет о коррумпированности структур.

Напомним, сейчас по факту происшествия проводится разбирательство. Роспотребнадзор проверяет и предприятие, где произвели смертельно опасный напиток, и магазины, где его продавали. Проводит расследование и СК. Задержан индивидуальный предприниматель из Самары. Правоохранители выясняют, как некачественный товар попал на прилавки в магазины и кто причастен к его изготовлению.

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