В Самарской области проходит программа для представителей модного бизнеса

Эксперты проводят интенсив для предпринимателей

В Самарской области впервые проходит акселерационная программа для представителей модного бизнеса. В мероприятии участвуют руководители компании легкой промышленности, производители, поставщики, руководители брендов, стилисты и все, кто увлечен созданием креативной продукции.

Организатором программы выступают министерство экономического развития, региональный центр «Мой бизнес», а также Институт развития модной индустрии Beinopen.

- Уверен, что эксперты проекта помогут начинающим предпринимателям вырасти в уверенные предприятия, а известным региональным брендам – подарят свежие идеи и вектор для дальнейшего развития, - отметил министр экономразвития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Интенсив «Модные гастроли» проходит 5 и 6 июня в центре «Мой бизнес». Эксперты помогают участникам узнать о трендах и инструментах, которые необходимы для создания востребованного продукта. Участники смогут послушать не только теорию, но и пройти практические занятия. Уже 8 июня в регионе стартует курс для предпринимателей и создателей брендов одежды. Программа проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».