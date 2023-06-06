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НовостиПроисшествия6 июня 2023 14:46

В Самаре дело бывшего главы депстроя направили в суд

Его обвинили в растрате
Алена ПРОВКИНА
Дело передали в суд

Дело передали в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывшего главу департамента градостроительства обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Его дело передали в суд.

По информации ГУ МВД России по региону, еще в 2021 году чиновник отправился в командировку в ОАЭ, чтобы поучаствовать в образовательном проекте. После поездки сотруднику возместили расходы – 130 тысяч рублей. При этом, правоохранители считают, что 17 тысяч из указанной суммы он получили незаконно. Экс-главу департамента также обвиняют в трудоустройстве своей знакомой и выплате ей необоснованных премий.

Дело чиновника передали в суд. Сейчас оно находится на рассмотрении.