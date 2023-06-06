В Самаре проходит всероссийский слет волонтеров «Добро.Конференция – 2023»

Глава Самарской области принял участие в панельной дискуссии. Фото: Юлия Рубцова

В Самаре состоится слет волонтеров «Добро.Конференция – 2023». Участниками мероприятия стали лидеры волонтерских, благотворительных и госорганизаций.

Всего в конференции примут участие 4500 человек, в числе которых 700 руководителей Добро.Центров из разных регионов страны. Во вторник, 6 июня, в преддверии официального открытия Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поговорил с председателем Комитета Госдумы по молодежной политике, председателем совета Ассоциации волонтерских центров Артемом Метелевым. Также глава региона поучаствовал в панельной дискуссии «Лидеры социальных изменений: новые подходы и вызовы» и отметил качества волонтеров, представляющих новые регионы ДНР и ЛНР. По словам Дмитрия Азарова, волонтеры готовы учиться всегда, а лучшие практики им помогут реализовать на самарской земле.

- Невозможно не откликнуться на предложения, которые формируют наши волонтерские центры, люди разных поколений. Их энергия, энтузиазм, иногда напор позволяет - а где-то заставляет – всех нас двигаться быстрее. Это совместная деятельность на благо нашей родной земли, Самарской области, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров также рассказал об особой задаче – помощи тем людям, которые хотят творить добро и подчеркнул, насколько важен полученный за год опыт. Губернатор привел в пример работу над развитием беспилотной авиации. Участники дискуссии заинтересовались подходом Самарской области и выразили готовность взять опыт на вооружение в своих регионах.