В Самаре с работодателя взыскали 77 тысяч рублей за трудоустройство мигранта

Мигрант не имел патент на работу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в доход государства направят крупную сумму. Средства взыскали с работодателя нелегального мигранта.

По информации прокуратуры Самарской области, в суд направили исковое заявление о взыскании в доход государства расходов, которые связаны с административным выдворением гражданина Азербайджана. Подозреваемого работодателя признали виновным. Он привлек к труду подсобного рабочего из другой Республики, при этом у сотрудника отсутствовал патент на работу.

Обязанность оплатить расходы возложили на работодателя. С него взыскали 77 тысяч рублей (в них входит стоимость билета и расходы на питание.