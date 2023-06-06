Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июня 2023 16:00

В Самаре с работодателя взыскали 77 тысяч рублей за трудоустройство мигранта

Эти средства затрачены на административное выдворение
Алена ПРОВКИНА
Мигрант не имел патент на работу

Мигрант не имел патент на работу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в доход государства направят крупную сумму. Средства взыскали с работодателя нелегального мигранта.

По информации прокуратуры Самарской области, в суд направили исковое заявление о взыскании в доход государства расходов, которые связаны с административным выдворением гражданина Азербайджана. Подозреваемого работодателя признали виновным. Он привлек к труду подсобного рабочего из другой Республики, при этом у сотрудника отсутствовал патент на работу.

Обязанность оплатить расходы возложили на работодателя. С него взыскали 77 тысяч рублей (в них входит стоимость билета и расходы на питание.