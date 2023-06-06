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НовостиПроисшествия6 июня 2023 17:55

В Самаре суд отказал в УДО сотруднице технического университета, похитившей 20 миллионов рублей

Женщину признали виновной в 2021 году
Алена ПРОВКИНА
Женщине отказали в досрочном освобождении

Женщине отказали в досрочном освобождении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд отказал в условно-досрочном освобождении сотруднице технического университета, похитившей более 20 миллионов рублей.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемую задержали еще в 2021 году. Она отбывает наказание в исправительной колонии №15, женщину приговорили на 3 года и 10 месяцев лишения свободы за растрату денежных средств, которые поступали от студентов. Ущерб от ее действий составил 21,8 миллиона рублей.

Осужденная не вернула многомиллионный долг. Средства взыскивают из заработной платы, полученной в колонии.