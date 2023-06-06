Самарцев просят не покупать и не пить сидр марки «Мистер Сидр!»

Жителям не рекомендуют пить алкоголь данной марки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области все больше известно о количестве пострадавших после употребления смертельного сидра. Горожанам и жителям региона не рекомендуют пить алкоголь марки «Мистер Сидр!».

По информации министерства здравоохранения, если вы ранее купили алкогольный напиток, то ни в коем случае не стоит его употреблять. Это опасно для жизни. На данный момент 15 жителей с отравлением проходят лечение в больницах Самарской области, 3 из них – в тяжелом состоянии, а состояние 12 пациентов оценивают как средней степени тяжести.

При остром отравлении жители могут почувствовать: тошноту, рвоту, пониженное или повышенное давление, нарушение зрения. Всех, кто употреблял «Мистер Сидр!», просят незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.