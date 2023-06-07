Глава СК РФ затребовал доклад по делу об избиении и лишении свободы подростка в Самарской области

Ребенка госпитализировали с травмами в области головы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о незаконном лишении свободы подростка в городе Сызрань Самарской области. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
В приемную председателя в соцсети «ВКонтакте» не первый раз обратился представитель 15-летнего жителя Самарской области. Все дело в том, что в Сызрани взрослый мужчина избил подростка и против воли удерживал мальчика в гараже.
После этого ребенка госпитализировали с травмами в области головы. До настоящего времени к уголовной ответственности никто не был привлечен. Ранее по поручению председателя СК России возбудили уголовное дело.
Сейчас Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Марата Галиханова доклад о ходе и результатах расследования.
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