Настойчивые мошенники оставили педагога из Самары без 2 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

62-летняя жительница Самары осталась без крупной суммы денег после общения с мошенниками. Изначально женщина не верила незнакомцам, но ее убедили. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Неизвестный связался с самарчанкой, работающей в педагогом в одном из образовательных учреждений города. Он сообщил, что работает в банке, и кто-то пытается снять средства со счетов женщины. Пострадавшая не стала слушать мошенника и положила трубку. Но он позвонил снова.

– Когда незнакомец позвонил на следующий день и предупредил, что мошенники уже начали переводить определенные суммы с ее карты, самарчанка решила последовать инструкции якобы сотрудника банка, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Пострадавшая перевела на «безопасный счет» 2 млн. 150 тыс. рублей, а звонившие перестали выходить на связь. Женщина обратилась в больницу. Возбуждено уголовное дело.

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