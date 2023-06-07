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НовостиПроисшествия7 июня 2023 4:36

Четыре пакета с наркотиком достали полицейские из кармана водителя Hyundai в Самарской области

Водитель вызвал подозрение инспекторов своим внешним видом и поведением
Ирина СИНЕГУБОВА
Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством в крупном размере.

Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством в крупном размере.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Автозаводском районе Тольятти 45-летнего местного жителя поймали с наркотиком. В мае этого года сотрудники Госавтоинспекции остановили его во время управления автомобилем Hyundai Solaris для проверки документов.

— Водитель вызвал подозрение инспекторов своим внешним видом и поведением. Он заметно нервничал, пытался спрятать руки, отводил взгляд. Мужчину решили досмотреть, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские обнаружили и изъяли из кармана джинс жителя Тольятти четыре полиэтиленовых пакета с белым порошкообразным веществом. Для дальнейшего разбирательства его доставили в территориальный отдел полиции.

Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством в крупном размере. По словам безработного и ранее не судимого мужчины, наркотики он хранил для личного употребления. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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