Самарские университеты вошли в рейтинг IT-вузов с самыми высокими зарплатами выпускников

Средний уровень зарплаты выпускников варьируется в пределах 120-125 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появился рейтинг вузов РФ, чьи выпускники, работающие в сфере IT, получают самые высокие зарплаты. В список попали три самарских вуза. Информацию сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

В перечень вошли Самарский университет, ПГУТИ и СамГТУ. Самарский университет попал на 19-ю строчку. Средняя заработная плата выпускников составляет 125 000 рублей, при этом многие из них – 8 из 10 – остались работать в родном регионе.

ПГУТИ и СамГТУ поделили 20-ю строчку рейтинга. В среднем выпускники этих вузов получают 120 тысяч рублей в месяц. Среди выпускников ПГУТИ в Самарской области остались 86%, Самарского политеха – 69%.

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