В Самаре директор строительной компании заплатит штраф за сотрудников, работающих без касок

Нарушения обнаружила прокуратура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна из строительных организаций Самары нарушила требования охраны труда работников. Сотрудники вышли на стройплощадку без средств защиты. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фирма, о которой идет речь – ООО «Строймикс». Нарушения в ее деятельности обнаружила прокуратура. Выяснилось, что строители приступили к строительно-монтажным работам на перекрестке улиц Степана Разина и Ленинградская без касок.

В отношении руководителя и самой компании Государственная инспекция труда Самарской области возбудила административные дела по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». По результатам рассмотрения было вынесено предупреждение и штраф в размере 2 тысяч рублей.

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