В Тольятти грабитель напал на пенсионерку и скрылся в лесопарковой зоне

Ущерб составил 17 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

71-летняя жительница Тольятти стала жертвой грабителя. Мужчина напал на пенсионерку и вырвал у нее из рук сумку. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в около дома на улице Жукова. Женщина шла по делам, когда к ней подбежал неизвестный. Он толкнул пенсионерку в плечо, вырвал у нее из рук сумку и скрылся в лесу. Пострадавшая обратилась в полицию, отметив, что ей причинили ущерб на сумму 17 тысяч рублей – в сумке был сотовой телефон и деньги.

Найти преступника удалось в Центральном районе. Им оказался 36-летний ранее не судимый местный житель. После задержания мужчина признался, что сумку он выкинул, телефон оставил себе, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Ведется следствие.

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